На Ямале снежная глыба убила школьницу

В Ямало-Ненецком автономном округе заведено уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки под снежной массой.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, 19 марта в городе Тарко-Сале школьники играли во дворе жилого дома по улице Осенней. Дети делали подкоп в сугробе, оставшемся после очистки крыши, когда на ученицу 4-го класса обрушилась снежная глыба. Дети обратились за помощью к прохожим. Когда девочку извлекли из-под снега, она уже была мертва.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшей.