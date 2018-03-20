Якубович: Грудинин должен "держать усы в руке"

Телеведущий Леонид Якубович прокомментировал нежелание экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина сбривать усы.

По словам народного артиста России, для Грудинина ситуация сложилась непростая, но слово нужно держать, пусть даже в таком нелепом споре: "Мужик должен держать слово. В одной руке он должен держать слово, а в другой – свои усы", – заявил Якубович.

Он напомнил случай, который произошел в 1972 году. Хоккеисты СССР тогда выиграли у канадцев со счетом 7:3. Журналист Дик Беддоуз после этого, как и обещал, съел газету со своей статьей, в которой он выражал сомнения в способности советских спортсменов победить. "Я помню, как Владик Третьяк покрошил газету, и он ее съел. Довольно известный, кстати, журналист, и честно сожрал газету", – вспомнил телеведущий, сообщает "Национальная служба новостей".

Напомним, журналист Юрий Дудь напомнил Павлу Грудинину об обещании кандидата от КПРФ сбрить усы в том случае, если он не наберет на президентских выборах больше 15% голосов. Грудинин набрал 11,8% голосов.