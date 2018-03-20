Москва и Пекин заблокировали заседание СБ ООН по правам человека в Сирии

Представители России и Китая заблокировали проведение заседания Совбеза ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии.

Таковы итоги голосования. Как сообщил заместитель постоянного представителя РФ Геннадий Кузьмин, "мы не видим оснований для данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека", — отметил он.

По словам представителя КНР Шен Бо, все структуры ООН разделяют между собой функции, и именно это является основой для принятия решений. Таким образом, Китай поддержал решение России.

В результате предложение об утверждении предварительной повестки дня заседания поддержали восемь стран, четыре страны (включая РФ и КНР) высказались против, воздержались три страны.

Как следствие, повестка дня не была принята, "поскольку она не получила необходимого числа голосов", сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что на юге Сирии боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ. Работа идет при поддержке американских инструкторов. Это должно послужить поводом для нанесения Соединенными Штатами Америки и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии.