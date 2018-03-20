Вашингтон обвинил Россию в подрыве американо-саудовских отношений

Американские власти считают Москву виновной в подрыве отношений между США и Саудовской Аравией.

Как считает Вашингтон, это произошло с помощью поставок оружия, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. По его словам, Госдеп в ближайшее время проведет консультации с Эр-Риядом, чтобы показать, как Москва пытается "развернуть ситуацию в свою пользу".

По словам источника в администрации президента, представители России "заблокировали резолюцию СБ ООН, которая бы привлекла иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет. В то же время они обратились к саудовцам и предложили им развитые системы ПВО", — отметил информатор.

По его словам, Россия "сделала несколько обещаний иранскому режиму" по поставкам оружия, среди которого есть современные модели танков и военные самолеты.

"Это пример того, как Россия, с одной стороны, помогает, но за кулисами раздувает кризис, который явно предназначен для подрыва американо-саудовских отношений", — сказал представитель Белого дома, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в России опровергли сообщения о "тайных поставках" вооружений из Ирана.