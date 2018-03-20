Собчак на встрече с Путиным попросила помиловать 16 человек

Экс-кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак передала Владимиру Путину прошение о помиловании 16 человек, которых она считает политзаключенными.

Как сообщила пресс-служба ее предвыборного штаба, папку с документами Собчак передала во время встречи в Кремле всех бывших кандидатов на должность президента РФ с Владимиром Путиным. Глава государства пообещал рассмотреть прошение.

В списке - участники мартовских митингов 2017 года против коррупции Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Александр Шпаков и Алексей Политиков — их осудили за нападение на полицейских. Также Собчак просит освободить журналистов Юрия Староверова и Сергея Мохнаткина, кинорежиссера Олега Сенцова, антифашиста Александра Кольченко, видеоблогера Вадима Тюменцева, оппозиционного активиста Сергея Резникова, бывшего глав​у отдела безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексея Пичугина, осужденных за экстремизм Александра Соколова и Валерия Парфенова, авиадиспетчера Петра Парпулова, брата Алексея Навального Олега, преподавателя МГТУ им. Баумана Ивана Лапыгина.

Как ранее сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин на встрече с другими участниками прошедших выборов пригласил их к диалогу, нацеленному на национальные интересы страны, и рассказал о приоритетах работы исполнительной власти на ближайшие шесть лет.