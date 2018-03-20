СМИ сообщили о последнем открытии Стивена Хокинга

Последняя статья покойного британского физика Стивена Хокинга посвящена параллельным вселенным и тому, как человечество может найти следы их существования, пишет издание Telegraph.

Как сообщил космолог из университета Дарема Карлос Фенк, Хокинг изложил крайне интересную мысль о том, что мультивселенная должна оставить особый отпечаток на так называемом фоновом микроволновом излучении Вселенной (эхо Большого взрыва), который можно увидеть, используя детекторы на борту космических зондов. "Эта идея дает потрясающую перспективу открытия первых следов существования иных миров", — рассказал Фенк.

Большинство ученых считает, что Вселенная родилась из сингулярности, начавшей стремительно расширяться в первые мгновения после Большого взрыва. Другие полагают, что рождению Вселенной предшествовала смерть ее "прародительницы", которая, вероятно, случилась в ходе так называемого Большого разрыва, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в январе этого года Стивен Хокинг утверждал, что человечеству через 100 лет грозит гибель из-за невыносимой жары, которая станет следствием глобального потепления.

Физик-теоретик Стивен Хокинг скончался 14 марта на 77 году жизни.