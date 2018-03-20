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политика  |  комментариев: 4
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Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


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19.03.2018
экспертное мнение ;
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Новости
20.03.2018 01:20 Мск (03:20 Екб)
общество | В России
Макаревич назвал россиян "злобными дебилами"
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(2005) | Фото: 2004.novayagazeta.ru

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала слова лидера музыкальной группы "Машина времени" Андрея Макаревича, который сообщил, что россияне превращаются в "злобных дебилов".
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"Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!" — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее музыкан, комментируя свою поездку в США, написал, что американцы "спокойнее, веселее и добрее" россиян, с которыми "происходит что-то ужасное". В ответ на комментарий одного из своих читателей, в котором говорилось, что на жителей России так повлияла "пропаганда", Макаревич объяснил свою позицию.

"Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", — написал он, сообщает РИА "Новости".

Ранее Макаревич раскритиковал памятник конструктору Михаилу Калашникову в Москве, назвав скульптуру "бездарной" и "уродливой". Архитектор Салават Щербаков призвал музыканта "не лезть" в профессию.

Напомним, Ксения Собчак, набравшая на выборах президента 1,6%, в 2010 году заявила, что Россия в результате войн и политических чисток стала "страной генетического отребья".

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20.03.2018 01:20 Мск | Денис Линов
03:20 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.09.2017 12:21 Мск
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Макаревич назвал россиян "злобными дебилами"
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