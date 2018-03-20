Макаревич назвал россиян "злобными дебилами"

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала слова лидера музыкальной группы "Машина времени" Андрея Макаревича, который сообщил, что россияне превращаются в "злобных дебилов".

"Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!" — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее музыкан, комментируя свою поездку в США, написал, что американцы "спокойнее, веселее и добрее" россиян, с которыми "происходит что-то ужасное". В ответ на комментарий одного из своих читателей, в котором говорилось, что на жителей России так повлияла "пропаганда", Макаревич объяснил свою позицию.

"Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", — написал он, сообщает РИА "Новости".

Ранее Макаревич раскритиковал памятник конструктору Михаилу Калашникову в Москве, назвав скульптуру "бездарной" и "уродливой". Архитектор Салават Щербаков призвал музыканта "не лезть" в профессию.

Напомним, Ксения Собчак, набравшая на выборах президента 1,6%, в 2010 году заявила, что Россия в результате войн и политических чисток стала "страной генетического отребья".