Украинские силовики обстреляли территорию ДНР

Силовики Украины обстреляли территорию ДНР.

Огонь велся из зенитных установок - произведено 40 выстрелов. Об этом сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

По его данным, "в 21:35 ВСУ открыли огонь из зенитных установок, произведено 40 выстрелов, а также из крупнокалиберного стрелкового оружия по направлению Новогригоровка — Красный Октябрь". Сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, украинская армия намерена запугать персонал Донецкой фильтровальной станции и взять под свой контроль подачу воды на территорию ДНР.