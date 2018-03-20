Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах президента РФ

Американский президент Дональд Трамп не намеревался поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента.

Как сообщил представитель Белого дома Хоган Гидли, в расписании главы государства не запланирован телефонный звонок по этому случаю. По его словам, переизбрание Путина на высший государственный пост не стало неожиданностью для администрации президента США. "Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможность для совместной работы, в случаях, когда это соответствует нашим интересам", — отметил Гидли, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 19 марта мировые лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах. Среди них - Мадуро, Лукашенко, Назарбаев, Макрон и другие.

Напомним, Владимир Путин по итогам обработки 99,84% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов. За него отдали свои голоса более 56,2 миллиона граждан.