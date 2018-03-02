Лидер "Партии Дела" Константин Бабкин призвал аграриев объединиться

Президент ассоциации "Росспецмаш", лидер "Партии дела" Константин Бабкин призвал аграрные движения объединяться для более эффективного решения задач в интересах развития отечественного сельского хозяйства. С таким предложением он обратился к участникам Всероссийского съезда делегатов деревень, сел и малых городов общественного движения "Федеральный Сельсовет", который состоялся сегодня в Доме Союзов в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая выступление, известный промышленник отметил, что в последние годы ситуация на сельских территориях не так плачевна, как это было раньше, однако указал, что "впереди - огромный пласт работы".

Для того, чтобы эти районы развивались, нужно "дать возможность людям на селе зарабатывать и самим распоряжаться деньгами, своей судьбой".

"Прекрасно, что вчера в послании президента было отмечено многое из того, что волнует крестьян. Президент видит успехи сельского хозяйства, основные пути решения проблем", - сказал Бабкин.

При этом он подчеркнул, что для того, чтобы эти решения в отрасли были реализованы, необходим "поворот сознания нашего правительства". Так, по его словам, до сих пор задачей российской экономической политики являлось встраивание нашей экономики в мировые и производственные цепочки "хотя бы на вторых ролях". Об этом, в частности, ранее говорил также выступивший на съезде "Федерального Сельсовета" глава комитета стратегических инициатив Алексей Кудрин.

"Это противоречит духу вчерашнего послания президента, рассматривающего Россию как независимую цивилизацию, которая должна строить независимую экономику, уметь защищать себя, должна делать жизнь граждан России комфортной", - подчеркнул лидер "Партии Дела".

Поспорил промышленник и с рядом тезисов, которые озвучил на съезде Алексей Кудрин. В частности, Бабкин упрекнул экс-министра финансов, "обвинившего" российские предприятия в "медленном внедрении инновационных технологий".

"Я вас уверяю, вы лучше меня знаете, что те, кто не следит за новыми технологиями, методами реализации продукции, уже давно ушли с рынка. Те, кто жив, являются наиболее конкурентоспособными компаниями. Люди не внедряют новинки не потому что не хотят, а потому что нет условий для внедрения", - подчеркнул глава Ассоциации "Росспецмаш".

Как отметил Бабкин, промышленники и аграрии сегодня озабочены тем, как и кто будет исполнять поручения, которые прозвучали в послании президента РФ Федеральному Собранию.

"В сельском хозяйстве есть успехи, но мы сегодня производим только 1,7% мирового производства продовольствия… У нас огромный потенциал. Для этого нам нужно превратить крестьян в политическую силу. Без решения этой задачи ничего не получится", - заявил он.

Бабкин призвал собравшихся на съезде аграриев к конструктивному взаимодействию. "Если мы объединим здравые силы, то можем сделать все, что угодно. Есть "Партия дела", которая выросла из реальных дел, мы живем интересами аграриев… Мы работаем в одной упряжке, предлагаю объединяться, действовать на единый результат", - заключил промышленник. Его воззвание нашло отклик у собравшихся – среди прочих прозвучало предложение объединить аграрные движения под эгидой "Партии дела".