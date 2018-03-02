На Ямале выстроена многоуровневая система борьбы с онкологией

На Ямале выстроена многоуровневая система борьба с онкологическими заболеваниями. Об этом глава региона Дмитрий Кобылкин рассказал, комментируя послание президента Федеральному Собранию, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем послании президент поставил задачу - обеспечить гражданам возможность не менее раза в год проходить профилактику.

"Современная диагностика позволит снизить смертность в трудоспособном возрасте, закрепить позитивную динамику в борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы. У нас есть, наметилась такая динамика, это очень хорошо. Но это должно заставить отступить и такую угрозу, как онкологические заболевания", - сказал Владимир Путин и предложить запустить общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями.

На Ямале выстроена многоуровневая система ранней диагностики и и выявляемости онкологических заболеваний, рассказал губернатор Дмитрий Кобылкин.

"Система дальнейшей профилактики и лечения развивается, но – объективно – для оказания высококвалифицированной помощи ямальцы сейчас направляются в лучшие клиники за пределы автономного округа. Вопрос оказания помощи здесь на территории мы решаем, но пока доверяем высококвалифицированным врачам крупнейших онкологических центров Тюмени, Москвы и других крупных городов. При этом за последние несколько лет работа с онкологическими пациентами значительно улучшилась", - отметил глава региона, комментируя послание президента.

Во всех муниципалитетах Ямала работают первичные онкологические кабинеты, в округе открыты три онкологических отделения на 121 койку и региональный онкологический центр на базе Салехардской окружной клинической больницы. 100 ямальских врачей первичного звена прошли дистанционное обучение по раней диагностике онкологических заболеваний. С августа прошлого года работает врачебный онкологический консилиум – консультации проводятся по телемедицинской сети.

Кроме того, на Ямале проводятся "Дни онкологической безопасности", и ведется окружной онкологический регистр пациентов с онкологическими заболеваниями.

Пока все пациенты, нуждающиеся в лучевой терапии, направляются к специалистам в Тюмень, Москву, Воркуту и другие города, но в ближайшие годы на Ямале планируют построить радиологический блок, который позволит проводить радиотерапию в округе.

Отметим, что правительство ЯНАО ежегодно выделяет порядка 500 тыс. руб. на лекарства онкобольным.