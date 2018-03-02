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Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
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от издателя  |  комментариев: 5


Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
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На Ямале выстроена многоуровневая система борьбы с онкологией
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Дмитрий Кобылкин, Ноябрьск (2018) | Фото: правительство.янао.рф

На Ямале выстроена многоуровневая система борьба с онкологическими заболеваниями. Об этом глава региона Дмитрий Кобылкин рассказал, комментируя послание президента Федеральному Собранию, передает корреспондент Накануне.RU.
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В своем послании президент поставил задачу - обеспечить гражданам возможность не менее раза в год проходить профилактику.

"Современная диагностика позволит снизить смертность в трудоспособном возрасте, закрепить позитивную динамику в борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы. У нас есть, наметилась такая динамика, это очень хорошо. Но это должно заставить отступить и такую угрозу, как онкологические заболевания", - сказал Владимир Путин и предложить запустить общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями.

На Ямале выстроена многоуровневая система ранней диагностики и и выявляемости онкологических заболеваний, рассказал губернатор Дмитрий Кобылкин.

"Система дальнейшей профилактики и лечения развивается, но – объективно – для оказания высококвалифицированной помощи ямальцы сейчас направляются в лучшие клиники за пределы автономного округа. Вопрос оказания помощи здесь на территории мы решаем, но пока доверяем высококвалифицированным врачам крупнейших онкологических центров Тюмени, Москвы и других крупных городов. При этом за последние несколько лет работа с онкологическими пациентами значительно улучшилась", - отметил глава региона, комментируя послание президента.

Во всех муниципалитетах Ямала работают первичные онкологические кабинеты, в округе открыты три онкологических отделения на 121 койку и региональный онкологический центр на базе Салехардской окружной клинической больницы. 100 ямальских врачей первичного звена прошли дистанционное обучение по раней диагностике онкологических заболеваний. С августа прошлого года работает врачебный онкологический консилиум – консультации проводятся по телемедицинской сети.

Дмитрий Кобылкин, Ноябрьск(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Кроме того, на Ямале проводятся "Дни онкологической безопасности", и ведется окружной онкологический регистр пациентов с онкологическими заболеваниями.

Пока все пациенты, нуждающиеся в лучевой терапии, направляются к специалистам в Тюмень, Москву, Воркуту и другие города, но в ближайшие годы на Ямале планируют построить радиологический блок, который позволит проводить радиотерапию в округе.

Отметим, что правительство ЯНАО ежегодно выделяет порядка 500 тыс. руб. на лекарства онкобольным.

Другие новости по темам: окнология, здоровье, профилактика, ранняя диагностика, ямал, янао, дмитрий кобылкин, послание президента
02.03.2018 20:04 Мск | Анна Смирнова
22:04 Екб


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На Ямале выстроена многоуровневая система борьбы с онкологией
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