Все садики, школы и вузы на Украине закрывают до 12 марта, чтобы не отапливать

Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учебным заведениям, которые находятся в сфере управления местных органов самоуправления, прекратить работу до 7 марта включительно. Об этом сообщается на сайте ведомства. Учитывая, что с 8 по 11 марта - выходные дни, заведения должны открыться только 12 марта.

Председателям областных государственных администраций поручено остановить работу дошкольных учреждений, школ и высших учебных заведений на период чрезвычайной ситуации. Решение связано с тем, что "Газпром" с 1 марта прекратил поставки газа на Украину и объявил о начале процедуры расторжения контракта на поставку и транзит газа.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что "Газпром" не имеет на это права, и выразил уверенность, что договор не будет расторгнут.

"Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика", – сказал Порошенко.

При этом ранее он призвал украинцев "прикрутить" и понизить температуру в помещениях, хотя в начале января заявлял об энергетической независимости Украины. Ранее с призывом экономить выступил "Нафтогаз".