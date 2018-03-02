Мединский предложил передать советские фильмы кинотеатрам в бессрочное пользование

Министр культуры Владимир Мединский предложил помочь кинотеатрам в регионах с прокатом классики советского и российского кино.

По его словам, "надо разобраться с российским кино в регионах". "Это не проблема, это даже выгоднее прокатывать, потому что либо вы получаете старые фильмы совсем бесплатно, либо за минимальную стоимость", - цитирует Мединского ТАСС.

Он выразил уверенность, что вся продукция "Мосфильма", Госфильмофонда России или "Союзмультфильма" может быть передана в бессрочное пользование за минимальную цену.

"Пусть они (представители региональных кинотеатров) обращаются к ним и забирают всю коллекцию целиком и показывают по мере необходимости", - сказал глава Минкульта.

Напомним, ранее Мединский призвал Федеральную антимонопольную службу обратить внимание на долю проката американской картины "Пятьдесят оттенков свободы" в России.