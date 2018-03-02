Адвокаты Собчак просят Генпрокуратуру возбудить на Жириновского дело

Адвокаты кандидата в президенты России Ксении Собчак подали в Генпрокуратуру заявления с просьбой возбудить административное дело об оскорблении на лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

В заявлении, направленном генпрокурору РФ Юрию Чайке, адвокат Константин Добрынин отмечает, что оскорбления транслировались в эфире, став "достоянием многомиллионной зрительской и читательской аудитории", передает "Интерфакс".

"Действия Жириновского содержат состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.61. КоАП РФ - оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время предвыборных теледебатов нецензурно обругал Ксению Собчак, после чего она облила его водой. 1 марта они устроили новую перепалку в студии телеканала "Россия 24".