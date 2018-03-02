Волонтер будет знаменосцем российских паралимпийцев на открытии Паралимпиады

Волонтер будет знаменосцем российских спортсменов на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

"Знаменосцем будет волонтер. Мы удовлетворили запрос Паралимпийского комитета России (ПКР)", - сообщил ТАСС директор департамента по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 18 марта.

На церемонии открытия Олимпийских игр, которые проходили в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, знаменосцем российской делегации также был волонтер.

В августе 2016 года международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России в МПК и фактически своим решением "наложил запрет" на участие сборной России в XV летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В ноябре ПКР получил от МПК критерии восстановления. В сентябре 2017 года исполком МПК проголосовал за продление отстранения ПКР.

В декабре 2017 года в Международном паралимпийском комитете заявили, что решение о допуске российских спортсменов будет принято в январе. В комитете отметили, что членство ПКР не восстановлено, поэтому российские паралимпийцы смогут выступить на зимних Олимпийских играх только под нейтральным флагом.

В конце января стало известно, что спортсмены из России допущены до участия в зимних Паралимпийских играх-2018, но при этом они будут выступать в пяти видах спорта в статусе "Нейтральный паралимпийский атлет".