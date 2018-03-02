Путин поздравил Саркисяна с избранием президентом Армении

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Армену Саркисяну по случаю избрания президентом Армении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Глава российского государства выразил уверенность, что деятельность Армена Саркисяна на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и углублению евразийской интеграции на благо братских народов двух стран", - сказали в Кремле.

Ранее Национальное собрание Армении путем тайного голосования избрало президентом республики единственного кандидата на эту должность Армена Саркисяна.

В 1996-1997 годах избранный президент был премьер-министром страны. Полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна завершатся 9 апреля, в тот же день Саркисян займет должность.