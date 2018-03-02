Экс-глава Карелии получил восемь лет колонии и 27,5 млн рублей штрафа

Суд приговорил бывшего главу Карелии, экс-директора музея "Кижи" Андрея Нелидова к восьми годам колонии строгого режима и 27,5 млн рублей штрафа, сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Бывший советник Нелидова - экс-депутат Засобрания Карелии Иван Романов приговорен к 21 году колонии строгого режима по совокупности приговоров и штрафу в 16,5 млн рублей.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

"Следствием и судом установлено, что в период с 10 июня по 23 сентября 2015 года Нелидов при посредничестве Романова систематически получал в качестве взятки денежные средства от предпринимателя за возможность беспрепятственного осуществления торговой деятельности на территории музея на острове Кижи, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО", - сообщила Петренко. Общая сумма полученных таким образом денег составила более 4,6 млн рублей.

Ранее на имущество обвиняемых стоимостью более 17 миллионов рублей по ходатайству следствия был наложен арест.

Нелидов возглавил музей Кижи в начале 2013 года. С июля 2010 года по май 2012 года занимал пост главы Карелии. С 2006 по 2010 годы представлял республику в Совете Федерации.

Нелидова задержали в сентябре 2015 года, после чего Минкультуры отстранило его от руководства музеем. Пост директора музея-заповедника "Кижи" заняла министр культуры Карелии Елена Богданова.