"Володя" или "ПРОщайка": на сайте Минобороны выбирают название новейшему оружию России

Министерство обороны России открыло на своем сайте голосование, по итогам которого выберет названия для трех новейших российских систем вооружений: боевого лазера, подводного беспилотника и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. О новом оружии говорил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию.

На первом этапе будет проводиться отбор предложений с названиями каждой системы, потом откроют голосование с самыми удачными вариантами.

Напомним, первые предложения уже поступили от российских политиков. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с инициативой назвать крылатую ракету "Пальмира" в честь всех российских военных, участвующих в сирийской операции.

Помощник президента Владислав Сурков предложил название "Гиви" - в честь погибшего военачальника армии ДНР Михаила Толстых.

Среди других откликнувшихся – главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. По ее мнению, оптимальным вариантом названия ракеты стал бы "Володя". "И по-русски, и вежливо, и с юмором, и с намеком" - отметила Симоньян в своем Telegram-канале.

В соцсетях среди уже предложенных россиянами названий можно встретить "Подкидыш", "Паритет", "ПРОщайка", "Рубль" и другие.