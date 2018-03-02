Порошенко призвал украинцев "прикрутить" и снизить температуру в помещениях

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что присоединяется к призыву "Нафтогаза" снизить температуру в помещениях для экономии газа, и призвал все государственные учреждения страны поступить аналогично. Об этом он написал в Facebook.

"Прикрути - важная инициатива "Нафтогаз Украины"... Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях", - написал он, хотя в начале января заявлял об энергетической независимости Украины.

По его мнению, "Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах, чтобы дискредитировать Украину.

В "Нафтогазе" заявили, что подписали контракт с польской национальной газовой компанией PGNiG на покупку в марте более 60 млн кубометров газа и уже начались поставки.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 1 марта Порошенко пригрозил арестовать все активы "Газпрома", если российская компания не выплатит "Нафтогазу" $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража. "Газпром" тем временем начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.