"Газпром" начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"

"Газпром" начинает процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинским "Нафтогазом". Об этом журналистам заявил глава российской компании Алексей Миллер.

По его словам, решение арбитража по контрактам "Нафтогаза" и "Газпрома" нарушило баланс интересов сторон.

"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", - приводит его слова "Прайм".

Продолжение действия контрактов с "Нафтогазом" экономически нецелесообразно и невыгодно для "Газпрома", заявил Миллер.

Как сообщало Накануне.RU, арбитраж в Стокгольме частично удовлетворил требования "Нафтогаза" и обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. На Украине начали действовать временные ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов.