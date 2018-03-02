Арбитражный суд Югры встал на сторону мэрии Сургута в споре с Росреестром и "Газпром переработкой" из-за сноса домов

Арбитражный суд Югры удовлетворил иск администрации Сургута к "Газпром Переработке" и окружному Росреестру, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд постановил исключить из госреестра зону минимальных расстояний конденсатопровода "Уренгой — Сургут" — охранную территорию в пять километров.

Причиной обращения в суд послужило то, что в минимально допустимые расстояния от газопроводов вошли земельные участки, объекты капитального строительства, расположенные на территории города Сургута. Это поселок Таежный, дачные кооперативы. В результате были приостановлены регистрации объектов недвижимости, расположенные в минимально допустимых расстояниях от газопроводов. Таким образом пострадали права собственников.

По мнению главы Сургута Вадима Шувалова, ситуация противоречит действующему законодательству.

Добавим, что доклад об актуальном состоянии дел по вопросу минимальных зон был в предварительной повестке комитета думы Сургута по нормотворчеству. Однако за день до заседания депутаты его исключили.

Как сообщало Накануне.RU, проблема с застройкой охранных зон газопроводов есть и в других регионах. Как правило, суды встают на сторону собственников трубопроводов и выносят постановления о сносе домов.