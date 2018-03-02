Куйвашев объявил международный конкурс на проект нового здания Свердловской филармонии

Губернатор Свердловской области подписал распоряжение о проведении международного конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции нового зала филармонии в Екатеринбурге, - об этом свидетельствует соответствующий документ, опубликованный на официальном портале региона.

Конкурс планируется провести в течение 2018 года. В ближайшее время региональный проектный офис по строительству зала должен будет утвердить положение конкурса, техническое задание и состав жюри.

Согласно распоряжению Евгения Куйвашева, контролировать конкурс будет заместитель губернатора Павел Креков.

Напомним, что о планах строительства нового концертного зала филармонии Губернатор сообщил министру культуры РФ Владимиру Меденскому в октябре прошлого года.