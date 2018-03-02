Вероника Скворцова:  Свердловская область стремительно развивается

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев осмотрели Областную детскую клиническую больницу №1, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Министру и губернатору презентовали программу мониторинга беременных, а также онкологическую информационную систему "Онкор".

"Впечатление очень позитивное, я могу сказать, что по сравнению с прошлым годом ситуация улучшилась. Область покрыта сетью телемедицины. Посмотрели уникальные программы, современные цифровые технологии в Свердловской области работают на пользу жителям", - сообщила Скворцова.

Отметила она и производство "Швабе", которая поставляет продукты в больницы. "Это победители во многих конкурсах. Например, поставка дифибрилляторов", - отметила Скворцова.

Область, по ее мнению, развивается в ускоренном режиме.

Евгений Куйвашев ранее уже рассказывал министру о медицинском кластере, и в этот раз она приняла участие в закладке первого камея в основание будущего центра.