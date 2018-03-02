Мать уральского юриста - доверенного лица Бабурина выпустили из психушки сразу после начала проверки СКР

После начала проверки свердловского Следственного комитета мать уральского юриста и доверенного лица Сергея Бабурина - Ивана Волкова выпущена из психиатрической больницы №3 в Екатеринбурге. Как сообщил Накануне.RU ее двоюродный брат Алексей Александров, ему позвонили из лечебницы и сообщили, что с Татьяной Волковой все в порядке и ее можно забрать домой, что он и сделал.

С его слов, Татьяна Волкова по-прежнему утверждает, что помещение в лечебницу произошло против ее воли, она уточнила, что ее забирали двое людей, по-видимому, штатских, на машине, а Иван Волков якобы ехал за ними следом, из сотрудников полиции никто не присутствовал, за полицейских она первоначально ошибочно приняла судебных приставов, которые находились в здании суда, откуда женщина и выходила. В этот день пенсионерка с сыном присутствовала на заседании по взысканию с него алиментов, и решение было принято в пользу матери.

Как стало известно Накануне.RU, Татьяну Волкову выпустили из лечебницы сразу после того, как о начале доследственной проверки на предмет статьи 128 УК РФ заявил СКР.

Добавим, до сих пор непонятно, на каком основании пожилую женщину увезли в психдиспансер, какой диагноз и кем ей был поставлен. Пока, со слов Алексея Александрова, она находится под действием предположительно транквилизаторов. Надеемся, что компетентные органы дадут должную оценку произошедшему.