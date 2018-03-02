Путин назвал условия, при которых Россия может использовать ядерное оружие

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может использовать ядерное вооружение только в ответ на ядерный удар или в случае угрозы существованию страны.

"Существует две причины, которые могут заставить нас применить ядерное оружие: нападение на нас с применением ядерного оружия или нападение на РФ с использованием обычного оружия в случае, если существует угроза существованию российского государства", - сказал глава российского государства.

Как передает ТАСС, так президент в интервью телеканалу NBC ответил на вопрос, может ли нападение на Россию без использования ядерного вооружения привести к ядерной атаке со стороны РФ.

Ранее в Кремле призвали не воспринимать послание президента Федеральному Собранию как милитаристское.

Напомним, 1 марта Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, почти половина его выступления была посвящена развитию вооружения в России. Президент рассказал об испытаниях новой суперракеты. Послание впервые сопровождалось видеопрезентациями.