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Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
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Решетников потребовал утолить кадровый голод здравоохранения Кизеловского угольного бассейна
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Кизеловский угольный бассейн врачи (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников в рамках визита в районы Кизеловского угольного бассейна узнал, как работает новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и обсудил серьезную проблему территории – недостаток профессионалов здравоохранения на территории, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.
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"Самое важное, что мы сделали за год, и что люди видят в первую очередь, – построили восемь новых ФАПов. Всего в крае этом году предстоит построить еще 66. ФАПы подключаем к интернету. Надо сказать, что интернет это не "пустое" дело. С ним у врачей КУБа появилась возможность записывать пациентов ФАПов на прием в поликлиники. Сейчас нам важно сделать медицинские услуги доступнее, а пребывание в поликлиниках – комфортнее", - сказал Решетников.

За год у жителей появилась возможность получать результаты анализов и делать расшифровку ЭКГ удаленно. По словам губернатора, именно эти возможности "трансформируются в улучшение качества медицинских услуг". Главный врач городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин отметил: в территории раз в неделю начали приезжать узкие медицинские специалисты. Их консультации с мая прошлого года получили более 6 тыс. жителей населенных пунктов Кизеловского угольного бассейна.

Кизеловский угольный бассейн врачи(2018)|Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Еще три узких специалиста – анестезиолог, хирург и травматолог – приезжают в районы КУБа на вахту. Кадровый голод утоляют и с помощью целевой подготовки специалистов. Сейчас обучение проходит 21 специалист, по завершению учебы все они приедут работать у медучреждения бассейна. В больницах КУБа обновлен автопарк.

"Полностью заменены машины "скорой" помощи, куплено шесть машин для службы неотложной помощи. С 1 марта начался переход к единой системе работы "скорой" помощи. Начала работу единая диспетчерская служба, а "скорые" работают по всей территории КУБа и не прикреплены к отдельным участкам", - сказал Андрей Ронзин.

С мая 2017 г. полностью закрыта просроченная кредиторская задолженность медучреждений угольного бассейна. Обновлена имущественная база больниц, построена новая газовая котельная в Кизеле. Она позволит экономить 100 тыс. руб. в месяц. По словам депутата краевого парламента Александра Григоренко, эти преобразования системы здравоохранения положительно отразились на медицинском обслуживании жителей.

"Объединение больниц КУБа на базе Городской больницы № 4 пошло системе здравоохранения территорий во благо. Без этого здравоохранение этих территорий просто не выжило бы. Преобразование происходит достаточно планомерно, все возникающие вопросы решаются. Главная проблема сейчас — обеспечение больниц КУБа кадрами. Это можно решить за счет программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер"", - сказал политик.

Депутат Заксобрания Прикамья Александр Григоренко(2018)|Фото: v-kurse.ru

В совещании приняла участие руководитель Губахинского отделения региональной общественной организации "Многодетные семьи" Татьяна Каранфулова. По ее словам, вопрос нехватки кадров в районе по-прежнему остается острым.

"Узких специалистов не хватает, приходится обращаться платно". Также Татьяна Каранфулова обратилась с просьбой помочь приобрести для медучреждений КУБа компьютерный томограф. То оборудование, которое используется сейчас, морально устарело и находится в частной клинике, соответственно, жители района могут получить услугу только платно", - сказала Каранфулова.

Дополнительно к программе "Земский доктор" в 2018 году крае начала работу программа "Земский фельдшер". В них могут поучаствовать врачи и фельдшеры, переехавшие на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек. Предусмотрены "подъемные": 1 млн руб. — для "земского доктора" и 500 тыс. руб. — для фельдшера.

По итогам заседания губернатор основной задачей в сфере здравоохранения этого года обозначил решение кадрового вопроса.

Другие новости по темам: Кизеловский угольный бассейн, здравоохранение, Максим Решетников, Александр Григоренко, губернатор, визит
02.03.2018 15:41 Мск | Михаил Лукашкин
17:41 Екб


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Решетников потребовал утолить кадровый голод здравоохранения Кизеловского угольного бассейна
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