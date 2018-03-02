СКР начал проверку после публикации Накануне.RU о помещении в психушку матери известного уральского юриста

Ситуацией с матерью известного уральского юриста и общественника Ивана Волкова, которая оказалась в психбольнице после победы над ним в суде, заинтересовался Следственный комитет. Будет проведена проверка.

Напомним, 28 февраля состоялось судебное заседание, на котором было принято решение о взыскании с Ивана Волкова алиментов на содержание матери - чуть менее 3 тыс. руб. в месяц. После этого, со слов родственников, Татьяну Волкову в срочном порядке увезли в психиатрическую больницу №3 на Калинина, 13, якобы, с ее слов, при этом присутствовал и Иван Волков.

Сегодня Накануне.RU опубликовало продолжение этой истории, попросив правоохранительные и надзорные органы разобраться в произошедшем. И реакция последовала.

"Сообщению, прозвучавшему в СМИ, о якобы имевшем место незаконном помещении пожилой жительницы Екатеринбурга в психиатрическое лечебное заведение органами СКР по Свердловской области уделено должное внимание. В связи с тем, что в данной публикации прозвучало обращение о том, чтобы органы правоохраны провели проверку, так как женщина никакого согласия о своем помещении в данное заведение не давала, оно зарегистрировано в установленном порядке и будет проводиться соответствующая проверка информации о возможном преступлении. Она будет проводиться на предмет статьи 128 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Все доводы, которые изложены в данной публикации, будут тщательно проверены. Также будет проведен комплекс необходимых мероприятий с целью дачи ситуации объективной правовой оценки. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области.

Ранее родственники Татьяны Волковой попросили разобраться в произошедшем Антикоррупционный комитет по Свердловской области. В свою очередь, Накануне.RU направило официальные запросы в психиатрическую больницу №3 и министерство здравоохранения региона. В курсе ситуации и главный внештатный специалист по медицинской психологии и психотерапии минздрава Свердловской области, заместитель главного врача ГБУЗ СО "СОКПБ" Михаил Перцель. В беседе с нашим агентством он также пообещал проведение проверки в случае, если будут выявлены какие-либо нарушения.