СКР начал проверку после публикации Накануне.RU о помещении в психушку матери известного уральского юриста

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Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
01.03.2018
политика  |  комментариев: 12
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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
политика ;  | комментариев: 5
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СКР начал проверку после публикации Накануне.RU о помещении в психушку матери известного уральского юриста
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Татьяна Волкова, мать Ивана Волкова (2017) | Фото: Накануне.RU

Ситуацией с матерью известного уральского юриста и общественника Ивана Волкова, которая оказалась в психбольнице после победы над ним в суде, заинтересовался Следственный комитет. Будет проведена проверка.
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Напомним, 28 февраля состоялось судебное заседание, на котором было принято решение о взыскании с Ивана Волкова алиментов на содержание матери - чуть менее 3 тыс. руб. в месяц. После этого, со слов родственников, Татьяну Волкову в срочном порядке увезли в психиатрическую больницу №3 на Калинина, 13, якобы, с ее слов, при этом присутствовал и Иван Волков.

Сегодня Накануне.RU опубликовало продолжение этой истории, попросив правоохранительные и надзорные органы разобраться в произошедшем. И реакция последовала.

"Сообщению, прозвучавшему в СМИ, о якобы имевшем место незаконном помещении пожилой жительницы Екатеринбурга в психиатрическое лечебное заведение органами СКР по Свердловской области уделено должное внимание. В связи с тем, что в данной публикации прозвучало обращение о том, чтобы органы правоохраны провели проверку, так как женщина никакого согласия о своем помещении в данное заведение не давала, оно зарегистрировано в установленном порядке и будет проводиться соответствующая проверка информации о возможном преступлении. Она будет проводиться на предмет статьи 128 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Все доводы, которые изложены в данной публикации, будут тщательно проверены. Также будет проведен комплекс необходимых мероприятий с целью дачи ситуации объективной правовой оценки. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области.

Татьяна Волкова, мать Ивана Волкова(2017)|Фото: Накануне.RU

Ранее родственники Татьяны Волковой попросили разобраться в произошедшем Антикоррупционный комитет по Свердловской области. В свою очередь, Накануне.RU направило официальные запросы в психиатрическую больницу №3 и министерство здравоохранения региона. В курсе ситуации и главный внештатный специалист по медицинской психологии и психотерапии минздрава Свердловской области, заместитель главного врача ГБУЗ СО "СОКПБ" Михаил Перцель. В беседе с нашим агентством он также пообещал проведение проверки в случае, если будут выявлены какие-либо нарушения.



Развитие сюжета: Ранее 02.03.2018 21:15 Мск
Мать уральского юриста - доверенного лица Бабурина выпустили из психушки сразу после начала проверки СКР

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02.03.2018 15:30 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:30 Екб


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Мать уральского юриста и общественника Ивана Волкова попросила защиты у омбудсмена








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СКР начал проверку после публикации Накануне.RU о помещении в психушку матери известного уральского юриста
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