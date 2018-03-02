Администрация Челябинска предоставит жителям общежития, где произошло обрушение перекрытий, маневренный жилфонд

В Челябинске жителей дома № 53 по улице Гагарина, где произошло обрушение перекрытий, приглашают в выходные получить консультацию по вопросу предоставления жилых помещений маневренного фонда. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

"Обращаем Ваше внимание, что в предстоящие выходные дни, 3 и 4 марта 2018 года, в Администрации Ленинского района, улица Гагарина, 22, кабинет 110, вы сможете получить консультацию по вопросу предоставления жилых помещений маневренного фонда города Челябинска", - говорится в сообщении.

Напомним, в доме №53 на улице Гагарина между полом и стеной появилась огромная дыра, сам пол провалился и начал трескаться.