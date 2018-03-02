Россияне не пострадали в результате серии терактов в столице Буркина-Фасо

Россияне не пострадали в результате серии нападений в столице Буркина-Фасо Уагадугу. Об этом сообщила РИА Новости почетный консул РФ в Буркина-Фасо Анна Рачина.

По ее словам, когда начались атаки, она обзвонила россиян, все они "живы и здоровы, сидят в безопасных местах".

Ранее поступили сообщения о стрельбе и взрывах в центральной части столицы Буркина-Фасо. По данным СМИ, вооруженные люди в масках напали на охранников Генштаба.

Посольство Франции в Буркина-Фасо через Facebook сообщило, что посольство Франции в Уагадугу и французский институт стали целями теракта.

Посольство США в Буркина-Фасо также сообщило о стрельбе в центре столицы страны Уагадугу и рекомендовало избегать эту часть города.

Напомним, серия террористических актов прошла в Уагадугу в 2016 году. Около отеля Splendid взорвались два автомобиля, группа вооруженных людей захватила здание гостиницы, сообщалось о многочисленных жертвах.