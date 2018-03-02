"Старт дан": Куйвашев и Скворцова заложили первый камень в строительство центра НИИ ОММ в Екатеринбурге

Сегодня министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым заложили первый камень в основание медицинского центра в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Для губернатора и министра приготовили специальные камни. По сути, это будет закладка первого камня НИИ охраны материнства и младенчества, но, по словам организаторов, эти камни будут первым фундаментом медицинского кластера.

"Мы присутствуем при замечательном празднике. 140 лет исполнилось нашему институту охраны материнства и младенчества", - сообщила Вероника Скворцова.

По ее словам, результаты, которые показывает центр - лучшие в мире.

"У института есть самое главное - золотые руки врачей и светлые головы. Реализация проекта позволит повысить компетентность врачей", - отметил Евгений Куйвашев. Он также поблагодарил Скворцову за присутствие.

На мероприятии присутствовала также и.о. ректора Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

Напомним, Вероника Скворцова приехала в Екатеринбург 2 марта с рабочим визитом.