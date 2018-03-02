В Прикамье связали пенсионерку, ограбили и бросили умирать

В Прикамье задержаны подозреваемые в нападении на пенсионерку. Старушку связали, ограбили и оставили умирать в своей квартире, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

О преступлении стало известно в ноябре прошлого года. В отдел полиции "Осинский" обратился местный житель. Он рассказал, что его 86-летняя соседка пострадала от нападения. Силовики отправились на место и выяснили подробности.

Оказалось, что в жилой дом, в одной из комнат которого спала пермячка, ночью забрались преступники. Они напали на старушку, потребовав денег и драгоценностей. Жертва, испугавшись, рассказала, где хранит ценности. Нападавшие связали ей руки и ноги за спиной, сломали стационарный телефон. Забрав у нее 7 тыс. руб., преступники скрылись. Утром пострадавшую обнаружил сосед.

В рамках возбужденного уголовного дела следователи начали икать подозреваемых. В итоге в Костромской области задержали двоих местных 32-летних жителей. Они – родственники, одного из которых силовики искали из-за кражи в Вологде. Преступники рассказали, что в Прикамье они "работали" вместе с 41-летней жительницей Нытвенского района, которую вскоре "взяли". Все трое арестованы. Расследование продолжается. Следователи выясняют, совершали ли подозреваемые другие преступления.