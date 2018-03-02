Янукович: Киев должен начать переговоры с Донбассом

Закон об "оккупации Донбасса" является "законом продолжения войны" и "полностью исключает выполнение Минских соглашений". Вместо этого Киев должен пойти на прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Об этом заявил свергнутый президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве.

"Я уверен, что единственный путь в поиске мира - это мирные переговоры. Прямые переговоры с представителями Донбасса при содействии и под наблюдением представителей ЕС, России, США и ООН", - сказал он.

По его словам, Киев в очередной раз "расписался в полной недоговороспособности" и игнорирует мнение жителей Донбасса.

"Я не со всем согласен, что там происходит, но люди защищают себя", - сказал Янукович, отметив, что встречался с властями народных республик.

При этом он подчернул, что готов приложить все усилия для объединения Украины.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Петр Порошенко подписал закон 20 февраля. МИД РФ заявил, что Порошенко тем самым перечеркнул Минские соглашения.