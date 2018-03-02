Комарова поручила разработать план по реализации послания президента

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила утвердить план мероприятий по реализации послания президента России Владимира Путина, сообщили Накануне.RU в пресс-центре правительства Югры.

На заседании окружного правительства Комарова отметила, что президент сделал акцент на защите интересов граждан.

"В этой связи обращаю внимание всех ответственных должностных лиц на то, что необходимо утвердить план мероприятий по реализации послания президента и синхронизировать государственные, муниципальные программы с задачами, поставленными президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сказала Наталья Комарова.