На Южном Урале в отношении отца мальчика, получившего травму от удара об дерево, возбудили уголовное дело

В отношении мужчины, который травмировал своего 12-летнего сына, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 19 февраля этого года - в одну из больниц Челябинска доставили мальчика с переломом позвоночника и травмой головы - ребенок получил травмы при ударе об дерево.

Как сообщало Накануне.RU, отец катал сына в лесном массиве на доске, привязанной к автомобилю. Вред, причинный здоровью ребенка, медиками установлен, как тяжкий.

"Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.