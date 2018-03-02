Путин выразил соболезнования в связи с крупным пожаром в наркологическом центре в Баку

Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, поводом стал крупный пожар в наркологическом центре.

"Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий пожара в Республиканском наркологическом центре города Баку. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме главы государства.

Напомним, пожар в здании Республиканского наркологического центра в Баку произошел в пятницу рано утром. Погибли не менее 30 человек. Предварительной причиной возгорания названы неполадки в электросети. Возбуждено уголовное дело.