Путин выразил соболезнования в связи с крупным пожаром в наркологическом центре в Баку

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Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
01.03.2018
политика  |  комментариев: 12
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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
политика ;  | комментариев: 5
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Путин выразил соболезнования в связи с крупным пожаром в наркологическом центре в Баку
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(2017) | Фото:

Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, поводом стал крупный пожар в наркологическом центре.

"Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий пожара в Республиканском наркологическом центре города Баку. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме главы государства.

Напомним, пожар в здании Республиканского наркологического центра в Баку произошел в пятницу рано утром. Погибли не менее 30 человек. Предварительной причиной возгорания названы неполадки в электросети. Возбуждено уголовное дело.

пожар, наркодиспансер, Баку(2018)|Фото: 1news.az

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02.03.2018 14:50 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:50 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.03.2018 10:53 Мск
В Баку при пожаре в наркологическом центре погибли несколько десятков человек








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Путин выразил соболезнования в связи с крупным пожаром в наркологическом центре в Баку
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