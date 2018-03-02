Глава Дербентского района Дагестана стал фигурантом уголовного дела

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий), сообщили Накануне.RU в СУ СКР по республике.

Следствием установлено, что в 2015 году Джелилов, являясь врио главы Дербентского района, незаконно подписал постановления о предоставлении двум местным жителям земельных участков площадью по 1 га каждому для ведения личного подсобного хозяйства. Этим Джелилов нанес муниципалитету ущерб в размере 2,2 млн рублей.

В настоящее время по делу идут обыски и выемки соответствующей документации, добавили в СК.

В конце февраля сообщалось, что силовики нагрянули в дом министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова.

Ранее под следствие попал главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов. Дело связано с халатностью при застройке Махачкалы, порчей архитектурного облика города, нарушением условий безопасности среды проживания населения, в том числе, по санитарно-гигиенических и противопожарных требований. Это второе дело против Гитинова, первое было возбуждено дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

В Дагестане проходит настоящая "зачистка": 5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей, а также экс-министра образования и науки республики. В тот же день их спецрейсом доставили в Москву. 6 февраля в Басманном суде Москвы экс-чиновникам было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Они были арестованы на два месяца. Руководитель Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил правительство республики в отставку. 7 февраля Васильев подписал указ о назначении Артема Здунова председателем правительства Дагестана.

Добавим, что ранее под уголовное преследование попал мэр дагестанской столицы Муса Мусаев.