В Челябинске на выходные снова объявлены НМУ первой степени опасности

В Челябинске на выходные объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.
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"2 – 4 марта 2018 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", – говорится в сообщении.
НМУ первой степени опасности объявлены с 19 часов 3 марта до 19 часов 4 марта.