В Челябинске на выходные снова объявлены НМУ первой степени опасности

02.03.2018 14:43 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU

16:43 Екб





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В Челябинске на выходные снова объявлены НМУ первой степени опасности