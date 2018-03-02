Куйвашев назначил ответственных за строительство трамвайной ветки Екатеринбург-Верхняя Пышма

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании рабочей группы по координации реализации проекта строительства и реконструкции улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

Руководить рабочей группой будет первый замглавы региона Алексей Орлов, а его заместителем назначен вице-губернатор Сергей Швиндт. Группа состоит из 13 человек, среди которых министр транспорта Свердловской области Василий Старков, замглавы Екатеринбурга по вопросам капремонта Алексей Белышев, а также глава Верхней Пышмы Иван Соломин и директор по капитальному строительству УГМК-холдинга Сергей Ерыпалов.

Напомним, что в августе 2017 года проект по строительству скоростного трамвая Екатеринбург - Верхняя Пышма прошёл государственную экспертизу. На реализацию проекта планируют потратить более 500 млн руб.