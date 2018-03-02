Пермский "Амкар" сообщил об отставке Гаджи Гаджиева

Исполняющим обязанности главного тренера пермского футбольного клуба "Амкар" назначен Вадим Евсеев. Клуб сообщил об отставке главного тренера Гаджи Гаджиева, передает корреспондент Накануне.RU.

Евсеев в течение трёх лет с перерывом был одним из ассистентов Гаджиева. В его карьере футболиста – 20 матчей и один забитый мяч в составе национальной сборной России, шесть побед в национальном первенстве со "Спартаком" и "Локомотивом", четыре завоёванных Кубка страны и два Суперкубка.

Тренерская карьера Вадима Евсеева началась пять лет тому назад в Иваново, где он был ассистентом главного тренера "Текстильщика", а потом и возглавлял команду, ставшую под его руководством самой результативной в ПФЛ.