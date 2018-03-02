Тагильский "борзой директор" заплатил работникам 6 млн рублей долгов по зарплате

В Нижнем Тагиле в ходе расследования уголовного дела о невыплате зарплаты был полностью возмещен ущерб, причиненный более чем 50 работникам. Об этом Накануне.RU сообщили в СКР по Свердловской области.

По данным ведомства, на одном из промышленных предприятий города в период с сентября 2015 по февраль 2016 годов образовалась задолженность по заработной плате свыше 6 млн руб. После этого было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Лишь после работы следователей руководитель предприятия-должника полностью погасил долг перед своими сотрудниками.

Как отметили в СКР, по закону за невыплату заработной платы нерадивым работодателям может грозить от 1 до 3 лет лишения свободы.

Напомним, ранее большой резонанс получила аналогичная история из Нижнего Тагила: в прошлом году вокруг местного завода теплоизоляционных изделий разгорелся скандал после визита Владимира Путина. О проблемах на предприятии в ходе "прямой линии" рабочие сообщили президенту, а он во время визита в Свердловскую область уведомил о происходящем главу региона Евгения Куйвашева, используя в отношении руководства завода такие слова, как "борзота", "дерзость" и "хамство".

В результате копившиеся месяцами и годами проблемы начали решаться в срочном порядке - были возбуждены уголовные дела, а деньги для выплаты немедленно изысканы.