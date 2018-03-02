Переселение с Севера, забота и финансовая поддержка: Дмитрий Кобылкин о жизни ветеранов на Ямале

Губернатор ЯНАО прокомментировал слова президента о поддержке старшего поколения. Дмитрий Кобылкин рассказал о социальной помощи, которые получают первопроходцы и основатели Ямала, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наш нравственный долг – всемерно поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны. У пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия. Главное, мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции. Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию. И конечно, нужно повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей, помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации", - заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

Губернатор Ямала рассказал о мерах социальной поддержки ветеранов в регионе.

"Старшее поколение, первопроходцы и основатели Ямала всегда были нашей особой заботой и гордостью. Мы просто в долгу перед ветеранами Крайнего Севера, поэтому и меры социальной поддержки для тружеников Российской Арктики одни из самых крепких в стране", - сказал Дмитрий Кобылкин, комментируя выступление президента.

По его словам, самая востребованная адресная помощь – переселение ветеранов Севера в Тюменскую область. Более 7 тыс. семей получили квартиры в специально выстроенных микрорайонах "Ямальский-1" и "Ямальский-2" в Тюмени. В этом году региональные власти выделили 1 млрд руб. на предоставление субсидий ветеранам для покупки готового нового жилья.

"Хочу отметить, что здоровье наши ветераны могут поддерживать и поправлять в самых лучших санаториях России. Округ компенсирует затраты неработающим пенсионерам. Многие бытовые услуги компенсируются средствами бюджета. На Ямале действует социальная служба, которая помогает одиноким людям, действует закон о социальных семьях. Люди окружены заботой, но адресные обращения на личных приемах рассматриваются дополнительно. Люди на Ямале не остаются один на один с бедой в любой ситуации", - отметил губернатор ЯНАО.

Дмитрий Кобылкин добавил, что ветераны Севера активно участвуют во многих региональных проектах и программах, выступают экспертами и советниками при принятии властью управленческих решений.

"Активны землячества, спортивные тренеры и наставники. Многие наши ямальцы возраста 75+ по своим жизненным позициям, активности, достижениям спортивным и профессиональным являются истинными примерами для молодых ребят. И это мы всячески поддерживаем", - заключил глава региона.

По информации департамента социальной защиты населения ЯНАО, в арктическом регионе проживает более 138 тыс.пенсионеров, что составляет пятую часть населения Ямала, при этом 86,2% – это граждане пожилого возраста. С 2012 г. благодаря принятию закона о социальных семьях для пенсионеров и инвалидов ЯНАО за пожилыми людьми ухаживают соцработники. Также ямальские неработающие пенсионеры получают компенсацию санаторно-курортного лечения: им возмещается до 70% от предельной стоимости путевки в сутки.

Кроме того, все неработающие пенсионеры получают ежемесячную выплату 2 тыс. руб. Ветераны труда и ветераны Ямала получают еще выплату более 1тыс. руб., а также 50% компенсацию за ЖКУ. Одинокие пенсионеры получают скидку 50% на капремонт, а "дети войны" - пожизненное ежемесячное пособие.