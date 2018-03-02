Песков призвал не воспринимать послание президента как милитаристское

В Кремле призвали не воспринимать послание президента Федеральному Собранию как милитаристское.

"Воспринимать это как некие милитаристские заявления неверно", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что ключевой момент послания Владимира Путина - идея технологического прорыва.

По словам Пескова, об основной мысли послания в самом начале акцентированно сказал президент.

Как заверил представитель Кремля, "Россия была и остается страной, которая ищет взаимовыгодное, основанное на взаимном уважении и взаимном доверии сотрудничество со всеми странами мира".

"Кстати, об этом вчера тоже сказал президент, но, видимо, по эмоциональным причинам это осталось малозаметным", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря главы государства.

Напомним, 1 марта Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, почти половина его выступления была посвящена развитию вооружения в России. Президент рассказал об испытаниях новой суперракеты. Послание впервые сопровождалось видеопрезентациями.