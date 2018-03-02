В Челябинске УФАС возбудило дело из-за рекламы "самой большой стоматологии"

Челябинское УФАС возбудило дело по рекламе детской стоматологии в отношении ООО "Вэладент-Юниор", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

На наличие в рекламе недостоверных сведений пожаловалась жительница Нязепетровска.

В рекламе содержалась фраза: "Открытие самой большой детской стоматологии Вэладент junior центр современной стоматологии". При этом какие-либо сведения, подтверждающие, что стоматологии является самой большой, в рекламе отсутствуют.

Сейчас Челябинским УФАС России направлены запросы в адрес рекламодателя для получения пояснений и иных документов по факту распространения данной рекламы.