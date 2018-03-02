Певица Темникова потребовала у курганских властей отремонтировать крыльцо родной школы

Российская певица Елена Темникова, которая приехала с концертом в Курган - родной город девушки, потребовала у городских властей отремонтировать крыльцо школы №38, в которой она училась, передает корреспондент Накануне.RU.

На видео, которое певица выложила в своей официальной группе "Вконтакте", девушка с участниками своей группы прошла по улицам Кургана, показала свой дом №50 на улице Пролетарской, в котором жила в детстве. Съемка проводилась поздно вечером 28 февраля.

"Мы перепутали время и опоздали на поезд, поэтому у нас есть целых два часа. Я хочу показать вам дом, в котором прошло мое детство", - рассказывает Темникова подписчикам.

Елена побывала в своем дворе, показала детскую горку, на которой, по словам певицы, она придумывала сценарий для своих будущих клипов. После этого она рассказала о качелях, на которых получила травму.

Рассказ певицы заканчивается визитом во двор курганской школы №38, в которой девушка училась. По ее словам, все осталось прежним.

"Смотрите, ничего не изменилось. Та же дверь. Я хочу обратить на это внимание городских властей", - сказала Темникова.

Как сообщили Накануне.RU в школе №38, ремонт входной группы действительно проводился более 30 лет назад.