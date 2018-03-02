Депутаты ЛДПР предложили требовать у кандидатов в президенты России медицинскую справку

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с лидером Владимиром Жириновским внесли поправки в федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации" ужесточающие требования к кандидатам на высший государственный пост. В перечень новых для кандидата документов они предложили внести справку, передает корреспондент Накануне.RU.

Авторы проекта в качестве дополнительного основания для ограничения пассивного избирательного права предлагают ввести непрохождение военной службы по призыву при отсутствии на то законных оснований.

"Представляется, что непрохождение военной службы по призыву при отсутствии на то законных оснований не согласуется со статусом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ", - объясняют свою позицию депутаты.

Также предлагается обязать кандидатов при выдвижении своей кандидатуры представлять в ЦИК России письменное согласие на проведение проверочных мероприятий по выявлению оснований для отказа в допуске к государственной тайне. Проверку будет осуществлять ЦИК. Основанием для отказа в допуске может стать постоянное проживание близких родственников кандидата за границей или оформление ими документов для выезда на постоянное жительство в другие государства, а также выявление действий кандидата, создающих угрозу безопасности Российской Федерации.

Для регистрации кандидаты обязаны предоставить заключение медицинской организации "об отсутствии заболевания, препятствующего замещению должности президента", говорится в проекте. Сами заболевания авторы не называют, их перечень будет устанавливаться уполномоченным органом исполнительной власти.