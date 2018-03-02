В Госдуму внесли законопроект об упрощенном получении гражданства для ряда крымчан

В Госдуме зарегистрирован законопроект об упрощении получения гражданства РФ для крымчан, проживавших до референдума на Украине, сообщили Накануне.RU в пресс-службе депутата ГД РФ Андрея Козенко, одного из авторов инициативы.

Отмечается, что документ призван "устранить несправедливость в отношении жителей республики, которые на момент присоединения Крыма к России временно проживали на территории Украины".

"В соответствии с законодательством, паспорта граждан РФ получили те крымчане, которые в марте 2014 года постоянно проживали в Крыму и на территории города федерального значения Севастополя. Те же, кто в это время по той или иной причине находился на Украине – на учёбе, по работе, из-за необходимости помогать родственникам и так далее, – так и не смогли получить гражданство РФ. Большинству из них приходится в судебном порядке доказывать своё право на российское гражданство", - отметил депутат.

"В законодательстве Украины, в отличие от законодательства Российской Федерации, отсутствует понятие регистрации по месту пребывания, поэтому крымчанам приходилось "перепрописываться", переезжая на учебу или работу в другой город, а регистрация нового места жительства была невозможна без снятия с регистрационного учета по старому месту постоянного проживания. С 2015 года этот вопрос поднимался нами на самых разных уровнях. Конечно, в каждом отдельном случае нужен индивидуальный подход. Но в целом это ситуацию не меняет. Получается, что крымчане у себя дома, на Родине, в Крыму вынуждены проходить все обязательные процедуры для того, чтобы стать гражданами своей же страны", – поясняет сложившуюся ситуацию Андрей Козенко.

Депутат подчеркнул, что речь не идёт об автоматическом признании таких крымчан гражданами Российской Федерации. Упрощённый порядок предполагает получение гражданства без необходимости соблюдения отдельных положений, таких как обязательные пять лет непрерывного проживания в стране и сдача экзамена на знание русского языка. Подобные требования применяются, например, в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ.

По его словам, в Крыму на конец 2016 года в уполномоченные органы обратилось более пяти тысяч человек, зарегистрированных не на территории Республики Крым.

"Схожая ситуация сложилась в 1991 году, после распада СССР. Тогда тоже сначала гражданами РСФСР признавались все граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие на территории РСФСР на день вступления в силу Закона о гражданстве. Впоследствии, учитывая то, что за пределами России оказалось множество бывших граждан СССР, считавших себя гражданами России, Закон о гражданстве был скорректирован. Это значит, работающий механизм есть, необходимо лишь его внедрить в современных условиях", – рассказал Андрей Козенко.

Предлагается дополнить перечень лиц, которые вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке, следующей категорией лиц – граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на территории Крыма или Севастополя, снявшиеся с регистрационного учета по месту жительства в Крыму или Севастополе до 18 марта 2014 года и выехавшие временно за пределы Республики до 18 марта 2014 года в связи с трудовыми и служебными отношениями, обучением, лечением и по частным делам, и возвратившиеся в Республику после вступления Федерального конституционного закона в силу.