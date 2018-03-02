Тюменского педофила нашли через 10 лет по слюне

В Тюменской области найден преступник, надругавшийся 10 лет назад над маленькой девочкой. Его удалось обнаружить по анализам слюны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным следствия, преступление совершено в июне 2008 г. в лесу, напротив перекрестка улиц Тульской и 50 лет ВЛКСМ Тюмени. Пьяный педофил под угрозой убийства изнасиловал девочку 2000 г.р. После он покинул город.

В рамках расследования дела следователи выяснили, что ДНК-профиль одного из проверяемых совпал с образцами из базы данных экспертно-криминалистического центра областной полиции. Речь шла о генетическом профиле человека, разыскиваемого за тяжелое преступление. Установить совпадение удалось по анализам слюны.

Вскоре подозреваемого задержали полицейские. Им оказался житель Ялуторовского района 1976 г.р. Он много раз привлекался к ответственности, в том числе за изнасилование. Ему предъявлено обвинение. Он арестован.