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Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
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"Никакого согласия не давала". Помещение матери известного уральского юриста в психушку может стать поводом для серьезной проверки
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Татьяна Волкова, мать Ивана Волкова (2017) | Фото: Накануне.RU

Мать известного уральского юриста и общественника Ивана Волкова, которая оказалась в психбольнице после победы над ним в суде, продолжает оставаться в учреждении. Об этом Накануне.RU рассказал двоюродный брат Татьяны Волковой Алексей Александров. По его словам, она подписала много неизвестных документов.

Напомним, 28 февраля состоялось судебное заседание, на котором было принято решение о взыскании с Ивана Волкова алиментов на содержание матери - чуть менее 3 тыс. руб. в месяц. После этого, со слов родственников, женщину в срочном порядке увезли в психиатрическую больницу №3 на Калинина, 13, якобы, с ее слов, при этом присутствовал и Иван Волков.

Как рассказал Алексей Александров, сегодня ему удалось поговорить с сестрой по телефону.

"Она говорит, что ее активно лечат медикаментами, согласие на лечение она не давала. Врач свою фамилию не называет, но я в трубку услышал, что она сестре кричит, что та подписала свое лечение, а сестра после этого сказала, что она подписала кучу бумаг на вещи, еще на что-то, но была в плохом состоянии, и оценить критически то, что она подписывала, не могла. Врач сказала, что больше телефон она не получит", - рассказал Александров.

Он опасается, что на основании этого "согласия" медики соберут документы в суд и узаконят все, что с ней сделали. "Она мне несколько раз сказала, что согласия на лечение не давала", - добавил он.

Татьяна Волкова, мать Ивана Волкова(2017)|Фото: Накануне.RU

О ситуации он поставил в известность главного внештатного специалиста по медицинской психологии и психотерапии минздрава Свердловской области, заместителя главного врача ГБУЗ СО "СОКПБ" Михаила Перцеля. Однако будет ли проводиться какая-то проверка по данному поводу - пока неизвестно.

"Если будут выявлены какие-либо нарушения, безусловно, проверка будет проведена. О том, есть ли нарушения, мне ничего неизвестно", - прокомментировал Накануне.RU ситуацию Михаил Перцель.

Ранее родственники Татьяны Волковой попросили разобраться в произошедшем Антикоррупционный комитет по Свердловской области. В свою очередь, Накануне.RU направило официальные запросы в психиатрическую больницу №3 и министерство здравоохранения региона.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, к которой Волкова неоднократно обращалась за помощью еще в декабре и высказывала опасения, что ее могут "обколоть" и поместить в психушку, потому что Волков якобы намерен заполучить ее недвижимость в Сочи, до сих пор не дала никакой оценки этой ситуации и не вмешалась в нее.

Добавим, что сам Иван Волков ранее утверждал, что его матери якобы необходимо медицинское обследование, а на ее недвижимость в Сочи он не претендует.

Эта из ряда вон выходящая история имеет большой общественный резонанс, возможно, речь идет о помещении человека в лечебницу без его воли, но поскольку установить истинное положение дел не представляется возможным, редакция Накануне.RU просит прокуратуру Свердловской области, Генпрокуратуру, Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области и Следственный комитет России считать эту публикацию поводом для проверки изложенной информации (статья УК РФ № 127 "незаконное лишение свободы", по которой могут квалифицироваться произошедшие события, имеет подследственность Следственного комитета).

Иван Волков(2017)|Фото: ikso.org

Иван Волков



Развитие сюжета: Ранее 02.03.2018 21:15 Мск
Мать уральского юриста - доверенного лица Бабурина выпустили из психушки сразу после начала проверки СКР

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15:52 Екб


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"Никакого согласия не давала". Помещение матери известного уральского юриста в психушку может стать поводом для серьезной проверки
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