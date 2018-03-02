В суд подан иск о банкротстве ЖСК "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь"

В Арбитражный суд Пермского края подано заявление о признании банкротом жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь", передает корреспондент Накануне.RU.

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Заявителем выступила Еловикова Г.Ф,. Иск подан 1 марта, к производству еще не принят.

Напомним, что арбитраж в февраля 2017 г. приступил к рассмотрению иска с требования банкротства того же ЖСК. Однако всем кредиторам было отказано в требованиях, производство по делу прекращено.

Напомним, пайщики ЖСК не могут получить свои квартиры, стройка домов остановлена. В прошлом году прокурор Перми Андрей Назаров говорил о возможности возбуждения уголовных дел.