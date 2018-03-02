Янукович: Крымчане сделали справедливый выбор

Решение крымчан воссоединиться с Россией было вынужденным и справедливым, а Киев сделал все, чтобы оттолкнуть Крым от Украины. Об этом сказал свергнутый президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве, которую транслируют украинские СМИ.

Янукович считает, что Киев сделал все, чтобы "отделаться от проблемной территории".

"С учетом показаний многих свидетелей, выступивших на суде, можно совершенно точно сказать, что конкретных действий по сохранению Крыма в составе Украины теми, кто захватил власть, предпринято не было. Для них важнее был дележ портфелей. По прошествии четырех лет эти факты известны и понятны. Крымчане искали способы защитить себя и свои семьи. Крым — это не просто территория, это прежде всего люди, и они приняли свое решение. Он было предсказуемым", — заявил он.

По его словам, действия киевских властей подтвердили "справедливость и обоснованность выбора жителей Крыма".

Как ранее сообщало Накануне.RU, о том, что за Крым не стали бороться и пожертвовали ради легализации новой власти, заявил на суде глава СНБО Украины Александр Турчинов.